Cala il paniere 2.0 con la droga: non si accorge che c'erano anche i carabinieri

Parco Verde di Caivano, i carabinieri arrestano per detenzione di droga a fini di spaccio un 49enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era affacciato al balcone della propria abitazione ma era troppo impegnato per accorgersi dei carabinieri in strada. Stava infatti calando il suo paniere "2.0" che però non era di vimini nè tantomeno pieno di vivande, bensì di droga e le specialità erano diverse: 60 dosi di crack, 10 dosi di cocaina, 23 di eroina, 6 dosi di hashish e 15 dì marijuana per un peso complessivo di quasi 90 grammi.

Ai militari è bastato attendere che la corda scendesse per poi recuperare il tutto e, saliti nell’appartamento, hanno arrestato il 49enne. Durante le operazioni è stata rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 645 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio.