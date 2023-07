"C'è un uomo armato di coltello", panico al concerto di Franco Ricciardi

"C'è un uomo armato di coltello". È bastato questo a scatenare dei momenti di panico a Portico di Caserta durante il concerto di Franco Ricciardi, nella serata di chiusura dei festeggiamenti di San Pietro Apostolo, patrono del paese.

Si è però trattata di una svista. Il presunto uomo "armato", come riporta Anna Grippo su CasertaNews, infatti è stato bloccato dalle forze dell'ordine che già erano all'opera per lo 'sgombero' delle bancarelle non autorizzate. Durante il controllo è emerso che la presunta arma da taglio altro non era che il manico di un gonfiatore per palloncini. L'episodio, comunque, ha provocato momenti di confusione che hanno portato l'artista partenopeo a interrompere per qualche momento il concerto per cercare di capire cosa stesse accadendo.

Dopo la grossolana svista il concerto è ripreso tranquillamente allietando una platea di oltre 20.000 persone. Non si sono verificati intoppi né ulteriori momenti di panico inutili. La serata è proseguita sotto il controllo della Questura di Caserta ed in particolare del commissariato di Marcianise, che ha coordinato il servizio di ordine pubblico.