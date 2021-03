Cardito, incontro al Comune per discutere di pandemia e disabilità

Si terrà questa mattina, un incontro al Comune di Cardito tra il sindaco Cirillo e i vertici dell'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea, tra i presenti, anche l'assessore alle Politiche Sociali Maria Saviano. Nel rispetto delle normative anticovid, i presenti discuteranno delle problematiche che affrontano quotidianamente i disabili in questo periodo di pandemia, e di come cercare insieme, con una giusta sinergia, di rendere meno sofferente per loro questo periodo.

"Cercheremo di capire come aiutare chi soffre - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - più volte le nostre idee sono state apprezzate dal sindaco Cirillo, persona molto sensibile all'argomento - prosegue la donna - insieme all'assessore Maria Saviano discuteremo sulle varie soluzioni possibili per rendere migliore la vita delle persone con disabilità, specie dei più piccoli. Metteremo a disposizione la nostra competenza e il nostro operato - conclude Maraucci - che andranno a sposarsi con la competenza e la sensibilità del sindaco Cirillo e degli uffici preposti del comune di Cardito".

La Battaglia di Andrea è nota su tutto il territorio nazionale per le lotte che porta avanti in difesa dei disabili e per il suo stile unico di puntare dritto al problema e di risolverlo senza scendere a patti e compromessi.