La Panda resterà a Pomigliano fino al 2027

La Fiat Pandina rimarrà in produzione fino al 2026 nello stabilimento Stellantis di Pomigliano? Il ceo di Fiat, Olivier Francois, parlando oggi dallo stabilimento in occasione della presentazione della nuova Pandina, la versione aggiornata della city car, in realtà allunga: "Io dico che rimarrà qui anche fino al 2027, e spero ci siano le condizioni per andare ancora oltre". Lo annuncia all'inizio della conferenza stampa di oggi Francois, che aggiunge: "Il secondo annuncio è che aumentiamo qui la produzione della Panda del 20%", incluso il modello presentato oggi. Più in generale, continua Francois sulla vicenda di Pomigliano: "La storia di oggi non è solo quella di un'auto, ma di un posto, di questo posto e della gente che ci lavora. È la storia di una rinascita, di chi ci ha creduto, è la storia della Fiat dei primi anni di Sergio Marchionne", ripartendo dopo la crisi di Torino e di Detroit.

"All'epoca- continua il ceo Fiat in conferenza- la Panda era prodotta all'estero, abbiamo deciso di riportarla in Italia proprio per rilanciare Pomigliano. Sergio ha fatto tornare anche me in Italia, oltre alla Panda. Sono venuto qui in uno dei primissimi giorni del nuovo incarico, nel dicembre 2011". Quella di rilanciare lo stabilimento campano, inoltre, era "una scelta doverosa" anche per John Elkann e lo stesso Marchionne, ricorda Francois, dopo che la conferenza di oggi si è aperta con le note de "La storia siamo noi". Aggiunge ancora il ceo: "La Panda di Pomigliano ha ancora molto da dire, anche se in quattro-cinque mesi sarà parte di una famiglia di veicoli. Oggi siamo qui per aggiungere un'importante nuovo asset alla Panda. Abbiamo deciso di aggiornare Panda con tutte le nuove innovazioni tecnologiche" e con "un soprannome importante, Pandina. Il suffisso 'ina' ha una connotazione di vicinanza in Italia".