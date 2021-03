Vandalizzata la panchina rossa all'interno del Parco Mascagna: "Atto vergognoso e criminale"

Nuovo atto di vandalismo gratuito a Napoli. Una panchina rossa all'interno del Parco Mascagna, nella zona collinare della città, è stata infatti vandalizzata. A renderlo noto è stata la V Municipalità Arenella Vomero sulla sua pagina social ufficiale.

"Vandalizzata una delle panchine rosse del nostro territorio, simbolo contro la violenza sulle donne e installata con l’obiettivo di sensibilizzare le persone su quello che ormai è diventato un vero e proprio dramma sociale. La panchina, ubicata all’interno del Parco Mascagna, è stata divelta e privata della targa che fu apposta. Un gesto di vandalismo che non può passare inosservato perché testimonia quanto il cammino verso una parità di genere sia ancora lungo e tortuoso. Le parole sono pietre e colpiscono le fondamenta dei nostri valori. Ci impegneremo, come amministrazione, a rimettere a posto un simbolo che è figlia di tante battaglie, di passione, di politica, di impegni che questa amministrazione porta avanti, da anni, sui temi delle donne. C’è bisogno di diffondere e seminare ovunque i semi del rispetto e della cura e per farlo non possiamo tollerare bravate che più o meno consapevolmente alimentano messaggi pericolosi. Vandalizzare la panchina rossa è stato un atto vergognoso e criminale: è un danno ad un bene della Municipalità ed è una intollerabile offesa per chi crede, lavora e combatte per i valori che questo simbolo rappresenta. Ancor più grave e intollerabile perché sono le vittime di violenza ad essere umiliate da questo attacco di vandali, che se hanno agito con fine intimidatorio, troveranno un’Amministrazione determinata e pronta a rispondere", si legge nella nota della municipalità collinare.