Cade palo della luce: tragedia sfiorata a pochi passi dalla stazione

Tragedia sfiorata a Piazza Garibaldi dove è caduto un altro palo della luce. A denunciare l'accaduto è Paolo Carotenuto che, sui social, ha condiviso diverse immagini. "È caduto un altro palo della luce a piazza Garibaldi. L'ho trovato così la mattina presto, la polizia municipale si è fatta viva 12 ore dopo per transennare il punto", spiega sui social.

"Inutile dire che fa tutto parte del profondo degrado che investe la nostra città, a cominciare dallo squallore di un rifacimento eseguito in modo dozzinale e con materiali di pessima qualità. Questo è il quarto palo che vedo crollare dal 2020, molti altri sono piegati. Un assessore uscente della IV municipalità mi disse se fossi ingegnere per affermare che la qualità dei materiali fosse scadente ed i lavori eseguiti in modo pessimo. La cosa certa è che quell'assessorina tutto era fuorché un amministratore locale...", conclude il post di Carotenuto.