Pallio per l'Arcivescovo Battaglia: questa mattina la benedizione di Papa Francesco

Come di consueto, la benedizione è stata impartita nella solennità dei Santi Pietro e Paolo

L’Arcivescovo Metropolita di Napoli, don Mimmo Battaglia, questa mattina a Roma, nella Basilica di San Pietro, per la Santa Messa presieduta da Papa Francesco, nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo. Durante la celebrazione, come di consueto, il Pontefice ha benedetto i Pallii che verranno consegnati, nelle rispettive diocesi, all’Arcivescovo Battaglia e agli altri 33 Arcivescovi nominati in quest’anno.

Il Pallio degli Arcivescovi Metropoliti, nella sua forma presente, è una stretta fascia di stoffa, tessuta in lana bianca, incurvata al centro così da poterlo appoggiare alle spalle sopra la pianeta o casula e con due lembi neri pendenti davanti e dietro, così che il paramento ricordi la lettera “Y”.

Il Pallio è simbolo di un legame speciale con il Papa ed esprime, inoltre, la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, l’Arcivescovo Metropolita acquista di diritto nella propria giurisdizione.