I paletti del marciapiede diventano tavolini per i bar nel cuore di Napoli

I paletti diventano tavolini all'aperto per consentire a tutti di gustare un bel caffè nel cuore di Napoli e più precisamente nella Pignasecca. L'inventiva e l'arte di arrangiarsi tipica dei napoletani non tradiscono neppure in questi momenti bui dell'emergenza Covid, visto che è fatto divieto anche in zona gialla di poter consumare al bancone nei bar.

L'iniziativa è stata molto gradita e apprezzata da coloro che si sono trovati a passare in questi giorni tra le stradine di Montesanto.