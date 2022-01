Paletti e auto senza assicurazione in strada: la rimozione di municipale e carabinieri

Ancora controlli nei quartieri Avvocata e Montecalvario. I carabinieri della compagnia Centro, insieme a personale dell’Ufficio Rimozione Veicoli Abbandonati della Polizia Locale hanno sequestrato ben 29 veicoli a due e quattro ruote. Erano tutti parcheggiati in strada, senza copertura assicurativa. Sono finiti tutti su carri attrezzi e trasportati nelle depositerie giudiziarie. Uno dei ciclomotori era provento di furto e sarà restituito al legittimo proprietario.

Stessa sorte per paletti e catene posizionate abusivamente lungo via Filippo Rega. Alcuni residenti e commercianti della zona li avevano installati per ottenere senza sforzi uno stallo libero per parcheggiare. Controlli simili saranno promossi anche nei prossimi giorni