Rimossi paletti abusivi nei quartieri più popolari di Napoli

Ieri gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Polizia Locale, con il supporto di personale della Napoli Servizi, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nella zona dei Quartieri Spagnoli, hanno rimosso 143 paletti in metallo, 7 transenne e 30 metri di catena abusivamente installati. Inoltre, gli operatori hanno controllato 14 veicoli e contestato 13 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, sosta irregolare, mancata revisione e rimosso 2 veicoli poiché parcheggiati in aree di intersezione.