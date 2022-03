Quartieri Spagnoli, rimossi 110 paletti abusivi

Paletti abusivi, utilizzati per delimitare porzioni di strada pubblica e appropriarsene. Sono quelli rimossi dalla polizia municipale nella zona dei Quartieri Spagnoli.

Gli agenti li hanno trovato nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio e ripristino della legalità svolte nella zona. L'Unità operativa Avvocata e Chiaia ha provveduto a far rimuovere dagli operai della Napoli Servizi 110 paletti.

Partendo da via Galluppi, dove sono stati rimossi 22 paletti, le operazioni sono andate proseguendo per vico Lungo Gelso, Via Speranzella, Vico Lungo San Matteo, fino ad arrivare a via Montecalvario.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa rimozione di tutti i paletti abusivi riscontrati e segnalati.