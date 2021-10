Blitz contro i paletti abusivi: la polizia ne rimuove 39 ai Quartieri Spagnoli

Oggi gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Polizia Locale, con il supporto di personale della Napoli Servizi, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nella zona dei Quartieri Spagnoli, hanno rimosso 39 paletti in metallo abusivamente installati e 5 fioriere due delle quali collegate con catene ancorate ai muri perimetrali dei palazzi lungo vico Tre Regine, vico Lungo San Matteo, via San Matteo, salita Cariati, via Pasquale Scura e vico Splendore.

Infine, sono state contestate 23 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e sosta vietata sul marciapiede.