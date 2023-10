La comunità palestinese a Napoli: "La nostra è resistenza"

"Il popolo palestinese ha diritto di difendersi dall'occupazione israeliana che dura da 75 anni". Al centro di Napoli la comunità palestinese campana ha organizzato un sit-in di solidarietà per il popolo di Gaza dove Israele avrebbe tagliato luce, acqua e viveri in reazione agli attacchi missilistici di Hamas dei giorni scorsi. Il presidio è un preludio di altre manifestazioni che si terranno in città venerdì 13 e sabato 14 ottobre.

"Siamo qui per sostenere la resistenza di un popolo che da 75 anni vive in condizione di apartheid" afferma Giulia, studentessa italo-palestinese. Difficile comprendere se tutta la comunità si sente rappresentata dall'azione di Hamas, i cui missili hanno ucciso molti civili: "Non è una questione legata alle varie fazioni arabe - replica Omar Suleiman, della Comunità campana - Qui è in gioco il diritto dei palestinesi alla resistenza. Quello che conta è la reazione a 70 di repressione, di oppressione, di uccisioni, del muro, del diritto allo studio".

Molte delle informazioni che arrivano dai media internazionali e dallo Stato israeliano in merito alle presunte atrocità di Hamas non vengono ritenute attendibili da chi protesta: "Guardiamo anche altre fonti, come Al Jazeera. Gli ospedali a Gaza stanno diventando cimiteri. Questa non è un'atrocità? Bisogna andare a guardare quali sono le origini di questa resistenza. Israele è stata fondata 75 anni fa sulle macerie dei villaggi palestinesi, ma quando un palestinese alza un dito diventa un terrorista".

Al sit in presente anche Amar Abdhallah, imam della Moschea di corso Lucci: "Stanno distruggendo le moschee. I cristiani ci hanno detto che ci faranno pregare nelle chiese. Ringrazio Papa Francesco per le parole di solidarietà, ma c'è un'ipocrisia delle persone che non riesco a sopportare: si fanno due pesi e due misure. Stanno attaccando le scuole e questo non è giusto".