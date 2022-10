Palazzo evacuato, vigili del fuoco in azione (VIDEO)

In via Orsi, quartiere Arenella di Napoli, gli abitanti hanno dovuto lasciare le case perché lo stabile era pericolante

I vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza del palazzo di via Orsi, all'Arenella, che nella serata di ieri 11 ottobre è stato sgomberato perché pericolante. A causare problemi di staticità, secondo quanto riferito dal Comune di Napoli, sarebbe stato lo schiacciamento di due pilastri portanti che ha avuto ripercussioni sulla tenuta di tutto lo stabile.

Le famiglie, 36 in tutto, hanno trovato sistemazioni alternative. Solo una studentessa e una coppia hanno avuto bisogno del supporto del Comune che ha permesso loro di alloggiare in albergo. Molti residenti sono tornati nei pressi del palazzo per controllare le operazioni e per capire se e quando potranno rientrare in casa.