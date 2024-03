Palazzo Fienga sarà demolito: un parco urbano al posto del fortino del clan Gionta

Sarà demolito Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan camorristico Gionta di Torre Annunziata, nel Napoletano. Nel corso di un incontro convocato oggi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, sulla riqualificazione di Palazzo Fienga, immobile confiscato alla camorra, le parti intervenute hanno convenuto sull'ipotesi della demolizione per la realizzazione di un grande parco urbano. La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania, si è appurato nel corso della riunione, ha revocato il vincolo culturale che era stato posto sull'immobile, consentendo così di avviare le attività progettuali per la riconversione del cespite.

Al riguardo, il direttore dell’Agenzia del Demanio di Napoli ha spiegato che verrà stipulata, entro 30 giorni, una nuova convenzione operativa tra Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Agenzia del Demanio e commissario straordinario per Palazzo Fienga per regolamentare le fasi, i tempi, l’esecuzione e le tipologie di spesa del progetto. Successivamente sarà possibile avviare le procedure di gara per la realizzazione dell’opera. In merito ai finanziamenti, il referente del Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud ha comunicato la disponibilità del Ministero per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr a riassegnare le risorse residue del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 al fondo per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari, tra cui Palazzo Fienga, e ad integrarle con ulteriori finanziamenti, se necessari, che consentiranno l’integrale copertura dei costi del progetto indicati dall’Agenzia del Demanio.

Alla riunione hanno partecipato il dirigente dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata della sede di Napoli, il direttore dell’Agenzia del Demanio di Napoli, i componenti della Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata, il sovrintendente ai Beni Archeologici, Belle arti e Paesaggio dell’area metropolitana di Napoli e il commissario straordinario per Palazzo Fienga e il referente del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. Tutti i presenti hanno sottolineato "la grande sinergia istituzionale che ha consentito l’avvio dell’importante progetto di rifunzionalizzazione di Palazzo Fienga e il particolare significato della restituzione alla fruibilità della cittadinanza di un immobile che ha rappresentato, per lungo tempo, la roccaforte del locale clan camorristico".