Arenella, sgomberato palazzo di 7 piani: 36 le famiglie evacuate

Uno stabile di 7 piani in via Orsi, nel quartiere Arenella, è stato sgomberato precauzionalmente in serata dai Vigili del fuoco intervenuti, dopo la telefonata di un condomino nel pomeriggio, per verificare le condizioni di stabilità dell'edificio e rilevare se vi siano o meno cedimenti.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale di Napoli e la Protezione civile. Sono 36 le famiglie evacuate, per le quali la macchina comunale si è messa in moto per assicurare assistenza.

La zona è stata transennata. Le operazioni si protrarranno anche nelle ore notturne.