Dieci famiglie di Pozzuoli stanno per trascorrere la terza notte consecutiva lontano dai loro appartamenti. Le condizioni degli edifici in cui risiedono, infatti, hanno spinto il sindaco Gigi Manzoni a firmare un’ordinanza di sgombero per quattro palazzi, ordinanza che peraltro riguarda anche sette attività commerciali. A quanto pare il dissesto strutturale che coinvolge gli edifici - che si trovano in pieno centro, lungo corso Garibaldi - non deriva dall'intensificarsi di eventi bradisismici che sta interessando i Campi Flegrei, piuttosto da alcune perdite idriche.

“Dopo una richiesta di intervento da parte di privati, i vigili del fuoco e la polizia locale di Pozzuoli hanno ritenuto di dover richiedere al Comune un’ordinanza di sgombero per alcuni palazzi di corso Garibaldi e di dover interdire al traffico corso Garibaldi stesso – ha spiegato il sindaco puteolano Luigi Manzoni – Questa mattina (sabato, ndR), insieme ai dirigenti di tutti i settori interessati, sono stato a corso Garibaldi per verificare di persona e ho poi convocato il Coc al Comune per seguire l’evolversi della situazione”. “I tecnici stanno procedendo alle verifiche del caso, nel frattempo, di fronte all’eventualità di un pericolo per l’incolumità delle persone, non abbiamo potuto fare altro che ordinare lo sgombero e la chiusura della strada: la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra cosa – sono le parole del primo cittadino – Le ordinanze n. 357 e n. 113 del 29/07/2023 sono consultabili nella sezione albo pretorio del sito internet del Comune di Pozzuoli”.

Sei dei dieci nuclei familiari interessati hanno trovato per conto loro delle sistemazioni, altri quattro invece sono ospitati dal Comune in strutture alberghiere. Sono in corso verifiche nelle aree interessate dal problema, mentre resta chiusa al traffico corso Garibaldi.