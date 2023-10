Il palazzetto dello scandalo: costato 1,5 milioni e mai utilizzato |VIDEO

Soldi pubblici gettati al vento per un palazzetto dello sport realizzato e mai utilizzato. Siamo a Napoli Est, quartiere Barra, in via Sesto Fiorentino sorge il Pala Dennerlein, impianto di proprietà del Comune. Oggi è una struttura avvolta dal degrado e lasciata alle scorribande dei vandali.

Le Universiadi

Nel 2019, con uno stanziamento da 3,6 milioni di euro, è stato ristrutturato con fondi pubblici perché inserito negli impianti delle Universiadi. E’ stato utilizzato per gli allenamenti della pallanuoto, ma dopo il mese dedicato alle gare è stato chiuso e abbandonato a se stesso. Di quello che è stato realizzato non è rimasto nulla. Piscina, campo da basket, spogliatoi, spalti. Tutto è stato devastato.

Secondo Patrizio Gragnano, consigliere 5 Stelle della VI Municipalità, il problema fu rappresentato dalla "...mancanza di una piena agibilità che ne impedì l'utilizzo. Mancavano le autorizzazioni anti-incendio. Poi è arrivato il Covid e tutto si è fermato".

Lo spreco di fondi

A occuparsi dei lavori fu l'Arus, Agenzia regionale Universiadi e sport, trasformata in Ars dopo la fine della manifestazione. Secondo l'Agenzia, la palestra non fu mai completata per un contenzioso con la ditta. Infatti, della dotazione di 3,6 milioni furono spesi solo 1,5 milioni di euro, quasi tutti per la piscina: "Per la piscina non ci sono stati intoppi - afferma il responsabile Ars Campania Flavio De Martino - infatti fu anche collaudata e, infine, consegnata al proprietario, cioè il Comune di Napoli".

Ma allora perché non ha mai avuto l’agibilità? "Doveva essere il Comune a richiederla" il commento di De Martino. Abbiamo, quindi, chiesto spiegazioni a Ciro Borriello, oggi consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ma all’epoca delle Universiadi assessore allo Sport della Giunta de Magistris. "Credo che quell'impianto abbia pagato il tempo perso nel cambio di consegne tra la vecchia amministrazione e quella attuale, nonché la trasformazione dell'Arus. Il Covid ha dato la mazzata definitiva. Non credo ci sia un vero responsabile".

A guardare oggi il Pala Dennerlein e pensando al milione e mezzo di euro sprecato è difficile credere che questo scempio non abbia colpevoli. Dopotutto, l’area è facilmente accessibile, anche da parte di bambini, senza alcuna misura di sicurezza. E, quindi, è facile preda di vandali. Una mancanza di controlli iniziata dalla Giunta de Magistris e proseguita dalla Giunta Manfredi. "Agibilità o meno, non è giustificato che il Comune non abbia vigilato sul palazzetto, consentendone la vandalizzazione" sostiene il responsabile dell'Ars.

Il nuovo progetto

Una piccola buona notizia è rappresentata dal fatto una parte dei soldi non utilizzati, circa 1,2 milioni, è stata recuperata per un nuovo progetto: la riqualificazione della palestra. Il cantiere è stato affidato 10 giorni da all'Ars. La piscina, invece, non sarà recuperata. Per quella, spiega l'assessore comunale allo Sport Emanuela Ferrante, "c’è un accordo tra Comune e Federazione nuoto. A breve quantizzeremo e lavori e chiederemo alla Regione di trovare i fondi".

Non si sa ancora, quindi, quanti soldi ci vorranno, né è chiaro con quali fondi e in che tempi saranno realizzate le operazioni. E resta aperto il tema della guardiania. L'area del cantiere della palestra sarà vigilato dall’impresa. Per la restante superficie, invece, il Comune ha predisposto un controllo notturno, che non risolve il problema della sicurezza né dei vandali.