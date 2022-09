Se paghi con la carta il prezzo aumenta: noto bar nella bufera

Sta facendo il giro dei social il cartello affisso in un noto bar di Pozzuoli che annuncia maggiorazioni di prezzo per chi paga con carta di credito. La segnalazione arriva da Manuel Ruggiero, presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Intanto in un noto bar di Pozzuoli, del quale mi riservo di fare il nome per privacy, il pagamento con Bancomat è A PAGAMENTO! Sono davvero basito! 50 centesimi per il diritto a pagare con carta che dovrebbe essere gratuito?", scrive Ruggiero.

Nei commenti al post c'è chi segnala anche maggiorazioni di un euro e chi chiede di segnalare tutto alle forze dell'ordine. Nelle scorse settimane, diversi esercizi commerciali sono stati segnalati non solo per presunte segnalazioni, ma anche per aver rifiutato i pagamenti con carta, andando così contro legge.