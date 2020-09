Il padre uccide il fratello, Francesco (ferito) riappare in pubblico: "Sto bene"

Il 30 agosto scorso, un terribile fatto di sangue è avvenuto in via Nicolò Garzilli, una traversa di via dell’Epomeo, nel popoloso quartiere di Soccavo. Un dramma familiare che ha visto protagonista Giuseppe Pecora, 88 anni. L’uomo ha esploso diversi colpi di pistola contro il figlio più grande, Ivan, 47 anni, gravemente disabile; uccidendolo. Successivamente, l’uomo ha rivolto l’arma contro il secondo figlio, Francesco, 52 anni, ferendolo al braccio.

Infine, l’88enne ha sparato anche in direzione della moglie, fortunatamente senza riuscire a colpirla. Solo dopo il gravissimo episodio Giuseppe Pecora – forse rinsavito – ha chiamato il 118 e la polizia. “Ho ucciso i miei figli” ha affermato prima di essere arrestato dagli agenti intervenuti sul posto. Francesco Pecora sta bene - anch’egli invalido ma in forma leggera - ha voluto mandare un messaggio tramite i social ai tanti amici che, con preoccupazione, hanno seguito l’evolversi della vicenda. Il 52enne, infatti, è un volto noto del quartiere Soccavo, dove lavora come fornaio: “Ciao a tutti! Voglio solo far sapere che sto bene”. Ha scritto Francesco.