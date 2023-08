Turista abbandona le figlie al porto per ubriacarsi

"Ragazze, papà va a comprare una maschera da sub, voi non muovetevi". Deve aver pronunciato più o meno queste parole un padre veneziano, in attesa del traghetto per Ischia al porto di Napoli, prima di scomparire.

Le figlie, 10 e 15 anni, sono rimaste ad attenderlo in banchina. Dopo una ventina di minuti hanno provato a contattarlo perché il traghetto sarebbe partito di lì a poco. "Sto arrivando" avrebbe risposto l'uomo, ma dopo un'altra mezz'ora di lui non c'era traccia.

Gli astanti hanno cominciato a nutrire preoccupazione per le due ragazzine, soprattutto dopo la partenza della nave per Ischia, ormai persa. Qualcuno ha chiamato i carabinieri che, ascoltata la descrizione delle figlie, hanno cercato di capire dove fosse il padre.

L'uomo è stato trovato a centinaia di metri di distanza completamente ubriaco. Farfugliava frasi confuse. È stata rintracciata la madre delle ragazze, che evidentemente non era con loro, e su sua indicazione sono state affidate ad un conoscente napoletano. Il padre, invece, è stato denunciato per abbandono di minori.