Si è spento padre Fedele: "Gli abbiamo voluto un mondo di bene"

"Questa mattina ci ha lasciati il nostro amato padre Fedele. Ha accompagnato generazioni di bambini, sin dal catechismo, quando prima di entrare a scuola, seguendo l'insegnamento di San Leonardo Murialdo, li invitava ad entrare in chiesa ogni mattina per pregare con canzoni e musiche adatte alla loro età. Ha accompagnato tutti noi, anche da grandi, con la sua devozione alla Madonna ed il suo amore - non possiamo dimenticarlo - per la musica. Perdiamo un sacerdote, un padre, un un amico a cui tutti abbiamo voluto infinito bene. Grazie padre Fedele per tutto l'amore che hai donato a noi, per tutto il bene che hai fatto alla città di San Giuseppe Vesuviano, per la quale sei e sarai sempre un amico, un fratello, un padre speciale".

E' il post affidato a Facebook, con il quale Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, rende omaggio al parroco scomparso.