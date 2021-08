Comunità in lutto nel napoletano: addio a padre Angelo

"È un giorno di dolore per San Giuseppe Vesuviano e per tutti noi, che perdiamo padre Angelo Catapano, volato in cielo stanotte". Questo il triste annuncio dato questa mattina alla cittadinanza via social dal sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

"Padre Angelo è stato un giuseppino legatissimo alla figura di don Peppino Ambrosio, che ha profuso enormi energie per il Santuario di San Giuseppe, dedicando questa ultima parte della sua vita ai cittadini di San Giuseppe Vesuviano, che ha amato con profondità e abnegazione. La sua vita, dedicata e votata a Dio, è stata un dono per tanti e per noi, molto legati a lui ed alla sua costante affabilità ed operosità. La mia vicinanza, quella di tutta l'amministrazione e di tutti i cittadini di San Giuseppe Vesuviano, nella preghiera per lui. Che il Signore lo accolga accanto a sé, tra gli angeli!", ha concluso il primo cittadino sangiuseppese.