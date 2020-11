Finto pacco bomba sotto casa di De Luca: intervengono gli artificieri

Momenti di tensione, questa mattina, a Salerno, per un finto pacco bomba rinvenuto nei pressi dell’abitazione del governatore della Campania Vincenzo De Luca, come riporta SalernoToday.

In pochi minuti sono giunti in via Manganario gli artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a far esplodere l’involucro contenente un rudimentale pacchetto di plastica con uno scaldino elettrico.

Chiusa la strada durante le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell'area.