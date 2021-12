Napoli, Ounas rapinato a Posillipo mentre rientrava a casa

L'attaccante del Napoli Adam Ounas è stato rapinato intorno alle 13,30 di sabato mentre rientrava in casa, in via Stazio, nel quartiere Posillipo.

Due malviventi, in sella a uno scooter ed entrambi con il volto coperto, hanno sorpreso il calciatore sul vialetto del garage - riferisce Adnkronos - e dopo averlo minacciato con una pistola, si sono fatti consegnare effetti personali e un gioiello prima di darsi alla fuga.

Ounas ha subito avvertito la Polizia, che è giunta sul posto. L'attaccante azzurro parteciperà regolarmente alla trasferta di Milano insieme ai suoi compagni.