Otto rapine in un mese per tre uomini: in uno dei colpi ferirono alla testa un benzinaio

Tre giovani, difesi di fiducia dagli avvocati Luigi Poziello, Calogero Montalto ed Alfredo Liguori, hanno scelto di farsi processare con il rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola Dott.ssa Teresa Valentino. Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna per i tre da sei a quattro anni di reclusione.

La Sentenza verrà emessa il 9 Giugno dopo le arringhe degli avvocati difensori. I fatti: Sono accusati di essere gli autori di ben otto rapine, tutte commesse nel marzo del 2022 nella provincia di Napoli, le tre persone arrestate dai carabinieri di Nola che hanno eseguito altrettante misure cautelari emesse dal gip di Nola. Sarebbero entrati in azione in diversi comuni del Napoletano e in uno dei colpi messi a segno, ai danni di un distributore di carburante, colpirono selvaggiamente alla testa uno dei dipendenti con una mazza di ferro. La vittima riportò un trauma cranico e un trauma conclusivo alla mano e al polso sinistro.