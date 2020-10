La proposta: "Utilizziamo l'ostello di Mergellina per la quarantena degli asintomatici"

"L'ostello di Mergellina è ormai chiuso da oltre sette mesi. La struttura, di proprietà della Regione, potrebbe essere utilizzata per i positivi asintomatici al Covid-19 che devono stare in quarantena. Lanciamo questo appello al Presidente De Luca affinchè utilizzi in modo razionale la struttura, fornendo un servizio all'utenza positiva ed asintomatica della nostra Municipalità". Lo dichiara in una nota il presidente della prima Municipalità Francesco de Giovanni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ostello di Mergellina si trova in Salita della Grotta 23 e fa parte della rete Alberghi Italiani della Gioventù.