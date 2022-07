Al via il piano per il recupero di tre ospedali storici di Napoli

Buone notizia per gli ospedali napoletani. Domani, martedì 12 luglio, alle ore 11, nella sala "de Sanctis" di Palazzo Santa Lucia, sarà presentato il piano in atto per il recupero e rifunzionalizzazione di tre ospedali storici per la realizzazione di Case della Salute destinate all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria di prossimità. Il piano e il cronoprogramma riguardano l’ospedale San Gennaro, l’ospedale Annunziata, l’ospedale Incurabili.

Ad illustrarli sarà il direttore generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva. Interverrà il Presidente Vincenzo De Luca.