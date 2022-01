La denuncia: "Ospedale San Paolo lavora solo al 50 per cento"

Ci sono ospedali allo stremo, come Cardarelli e Ospedale del Mare, e ci sono ospedali che lavorerebbero a mezzo servizio. Secondo quanto affermato dalla Fials attraverso il segretario aziendale dell'Ospedale San Paolo, il presidio di Fuorigrotta strarebbe operando al 50 per cento. "Su 160 posti disponibili - afferma Carmine Ferruzzi - ci attestiamo su 70-80 occupati, cioé circa la metà. Il pronto soccorso è passato da 250 accessi al giorno, prima del Covid, ai 70 accessi circa di oggi".

Secondo la Fials, il depotenziamento del San Paolo non inizia con la pandemia ma è un percorso che parte da lontano: "Basti pensare - prosegue Ferruzzi - che nel 2017 l'ospedale riceveva 25 milioni di euro per le prestazioni eseguite, nel 2018 siamo scesi a 15 milioni per arrivare, nel 2019 a meno di 9 milioni all'anno".

Il sindacato si chiede come mai, mentre altre strutture sono in sofferenza e alcuni sospendono a corrente alternata gli accessi per le patologie non Covid, la scelta dell'Asl Napoli 1 sia quella di non utilizzare al massimo il San Paolo.

"E' stato anche fatto un tentativo con un piccolo reparto Covid - sostiene Ferruzzi - ma poi dopo poco è stato chiuso. La verità è che questo ospedale offre sempre meno. Avevamo un reparto di pediatria che dava respiro al Santobono, ma non sono mai arrivati i medici di cui c'era bisogno. Anzi, siamo stati costretti a chiudere la Patologia neonatale, obbligando le famiglie a spostamenti di chilometri. Senza contare che, dopo una battaglia decennale, sei anni fa è stata acquistata una risonanza magnetica che fino a oggi non è mai stata messa in funzione. Così, gli utenti sono costretti a rivolgersi ai privati e a spendere 150 euro".

Napolitoday ha chiesto all'Asl Napoli 1 una replica sulle parole del segretario aziendale Fials Ferruzzi. Ci è stato risposto che una risposta verrà data solo nei prossimi giorni.