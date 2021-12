Incatenati davanti al San Gennaro: "Ridateci l'ospedale"

Si sono incatenati per protesta davanti all'ospedale San Gennaro di Napoli. Sono i membri del Comitato locale che hanno sfidato il maltempo per provare a mettere un freno al progressivo smantellamento del presidio del Rione Sanità.

"Mancano medici, mancano infermieri - spiega Mauro Migliazza del Comitato Ospedale San Gennaro - Dopo 4 anni di annunci ancora non è partito il piano attuativo dei lavori di ristrutturazione. Il tetto è crollato in diversi reparti come cardiologia e gastroenterologia. La scorsa settimana è andato viabun radiologo e oggi il reparto funziona al 30 per cento. Di sei ascensori ne funziona uno solo".

A queste antiche problematiche se ne aggiunge anche un'altra più recente, la chiusura dell'ambulatorio per senza fissa dimora e migranti: " in questo quartiere ci sono molti extracomunitari che vengono sfruttati con lavori a nero e non hanno la possibilità di curarsi. L'ambulatorio della San Gennaro era arrivato a eseguire fino a 4mila visite al mese e adesso è chiuso. Dove andranno a curarsi queste persone in un periodo così complicato come quello del Covid?"

Il 9 dicembre è prevista una nuova manifestazione di protesta con un corteo che da piazza Sanità arriverà fino a piazza Cavour.