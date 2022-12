Presidio specialistico polifunzionale “San Gennaro”, apre un nuovo ambulatorio di dermo-chirurgia

Un nuovo ambulatorio arricchisce da oggi l’offerta assistenziale del “San Gennaro”, Presidio polispecialistico polifunzionale dell’ASL Napoli 1 Centro. Da oggi è infatti attivo un ambulatorio di dermo-chirurgia, grazie al quale i cittadini potranno facilmente affrontare malattie cutanee primitive ulcerative o ulcere cutanee croniche secondarie. Un nuovo ambulatorio che avrà un impatto concreto sulla vita di moltissimi pazienti, che spesso devono affrontare anche patologie concomitanti.

La compresenza di patologie quali stasi venosa, diabete o altre malattie metaboliche, patologie cardiovascolari, patologie renali e squilibri idro-elettrolitici, favorisce la cronicizzazione delle lesioni cutanee impedendone la guarigione, nonostante la terapia farmacologica specifica. Nel nuovo ambulatorio, che si avvale della collaborazione dell’Unità Operativa di Cure Palliative, diretta dal dr. Antonio Maddalena, tutte le lesioni saranno trattate con l’ausilio di “medicazioni avanzate” specifiche, a seconda dello stato clinico della lesione cutanea, in grado di contribuire alla terapia sistemica. Ogni caso sarà valutato collegialmente, in maniera multidisciplinare, da una equipe medica composta dal dr. Raffaele Mozzillo - dermatologo responsabile dell’ambulatorio, dalla dr.ssa Rosina Foresta - specialista in Chirurgia Generale, dal dr. Orlando Zagaria - dirigente medico dermatologo. L’ambulatorio sarà aperto ogni mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile accedere previa prenotazione CUP su richiesta del medico di medicina generale.