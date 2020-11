Coronavirus, 54enne contagiata scappa dall'ospedale: denunciata

A Palma Campania i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 54enne incensurata del posto. La donna era ricoverata presso l’ospedale civile di Nola perché positiva al coronavirus ma – senza alcuna autorizzazione – si è allontanata dalla struttura. Sono partite immediatamente le ricerche ed i carabinieri hanno trovato la 54enne a casa sua. Denunciata - per aver violato l’ordine dell’autorità dato per prevenire la diffusione di una malattia infettiva - è stata sottoposta in isolamento presso la sua abitazione. Accertato, infine, che durante il suo illecito comportamento la donna non aveva avuto contatti con alcuno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri hanno comunque deciso di visionare le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona data l’importanza della tematica in questione.