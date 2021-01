Boom di accessi all'Ospedale del Mare, pronto soccorso pieno ma non c'entra il Covid

Tantissimi gli accessi nell'Ospedale del Mare negli ultimi giorni. Si crea un boom di presenze nel pronto soccorso che appare saturo con la conseguenza che mancano le barelle.

Questa volta non c'entra il Covid, si tratta di pazienti che accedono nel presidio ospedaliero per le più disparate malattie, anche molto serie. Un lavoratore ci spiega che a rallentare le procedure di spostamento nei reparti è l'obbligo di tamponi con l'attesa media di quattro giorni per i risultati.

"Cosa accadrà quando arriverà la terza ondata? Non si capisce come faremo a poter gestire la grande mole di pazienti che potrebbe arrivare in ospedale", spiega l'addetto dell'ospedale.