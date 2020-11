Direttrice sanitaria dell'Ospedale del Mare: "Il virus non risparmia nessuno. Media ricoverati è di 53 anni"

"Ho 8 ricoverati in subintensiva e 10 in intensiva per Covid”. Mariella Corvino, direttrice sanitaria dell’Ospedale del mare, intervenendo nella trasmissione Babra&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia, ha fotografato la stuazione nel presidio ospedaliero di Ponticelli.

"La situazione degenera con persone di oltre 60 anni con altre patologie e abbiamo persone in attesa, sospetti e conclamati di Covid. L’età media è di 53-54 anni oltre ai più anziani con altre patologie. Il virus non risparmia nessuno. I ragazzi non si rendono conto che bisogna evitare feste e assembramenti, credono di poter affrontare il virus ma non è così. Sono d’accordo con Zuccarelli, bisogna prendere decisioni. De Luca aveva ragione nel fare un lockdown”, prosegue la direttrice sanitaria.

Troppe presenze nel pronto soccorso

"La medicina territoriale deve fare la sua parte ma bisogna dar loro i mezzi. Vengono persone in pronto soccorso per qualsiasi motivazione, noi non abbiamo solo il Covid ma anche pazienti con altri sintomi. Quando vedo persone senza mascherina mi fa rabbia per quello che viviamo ogni giorno. Il virus esiste e dobbiamo combatterlo. L’unico modo per contrastarlo è indossare sempre la mascherina e poi ancora lavare le mani ed essere distanziati”, conclude.