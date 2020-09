Ospedale del Mare, boom di pazienti nel pronto soccorso: pericolo assembramenti

"Pronto soccorso dell'Ospedale del Mare saturo perchè i pazienti non vengono accolti negli altri reparti". E' quanto denunciato da un operatore sanitario del presidio ospedaliero.

"Ci sono anche casi gravi, che sostano per giorni e giorni nel pronto soccorso, con assembramenti per le barelle posizionate addirittura anche in doppia fila. Addirittura nelle sale dei codici rossi i degenti permangono per 3-4 giorni. Ciò accade perchè nei reparti specialistici è vietato allocare barelle nei corridoi", conclude.

Covid

Il reparto Covid dell'Ospedale del Mare è momento pieno. L'area verde del pronto soccorso è stata chiusa per accogliere i pazienti sospetti (11 al momento nel ps).