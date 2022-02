Ospedale del Mare, paziente psichiatrico danneggia pronto soccorso

Serata di tensione al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dove un paziente sarebbe andato in escandescenza e avrebbe danneggiato alcune attrezzature. Questa volta, però, non si tratta di una delle frequenti aggressioni al personale sanitario, bensì di una reazione di un paziente psichiatrico. Secondo quanto segnalato a Napolitoday da fonti interne alla struttura, l'uomo sarebbe stato lasciato libero di aggirarsi nell'area di emergenza e avrebbe scagliato a terra computer, stampanti e altro.

"Questo ospedale è l'unico che accoglie in pronto soccorso le persone con disagio mentale - spiega un operatore - I casi più gravi, come coloro che tentano il suicidio, vengono portati in reparto, ma quelli meno gravi vengono lasciati negli stessi ambienti degli altri pazienti. Avrebbero bisogno di una trattamento dedicato, non è colpa loro se si verificano episodi come questo. Spesso vengono lasciati liberi anche di aggirarsi tra i percorsi Covid e non Covid. E' capitato anche che ce li siamo ritrovati nell'area di codice rosso. Ripeto, non sono loro il problema, ma è l'organizzazione".