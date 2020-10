Ospedale del Mare, quattro nuovi positivi nell'area di isolamento

In pronto soccorso dell'Ospedale del Mare ci sono stamane in isolamento 15 persone. Di queste, quattro, sono positive al Covid-19, in attesa di trasferimento.

In tre presentano tac polmonari tipiche del Coronavirus e attendono l'esito del tampone che accerti l'eventuale positività.

"Abbiamo chiesto l'apertura del reparto di medicina d'urgenza per accogliere altri pazienti", spiega un infermiere preoccupato anche per i mancati distanziamenti.