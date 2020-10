Giornata di passione nel pronto soccorso dell'Ospedale del Mare: gli aggiornamenti

Il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare continua ad essere messo sotto pressione dall'emergenza Covid. Anche ieri giornata di passione con 2 positivi da tampone molecolare ricoverati nell'area codice giallo del pronto soccorso. Tutti gli operatori si sono dovuti mettere le tute anti Covid.

"Nell'area di isolamento c'erano 20 ammalati, cinque con casco in condizioni serie e sette positivi da trasferire. Inoltre sulla rampa del pronto soccorso c'era in serata un paziente positivo (da tampone molecolare) nell'ambulanza dal pomeriggio che non si riusciva a smistare e in un'altra ambulanza ferma da ore un paziente con tampone rapido positivo", spiega a NapoliToday un infermiere dell'ospedale.