Ospedale Cotugno: "In aumento i ricoveri in terapia intensiva. Anche i vaccinati rispettino regole"

In occasione della messa in memoria di medici e infermieri morti per contrastare la pandeia da Covid-19, Maurizio Di Mauro, direttore dell'Azienda ospedaliera dei Colli, che comprende anche il Cotugno, ha lanciato un allarme sull'aumento dei ricoveri e sul peggioramento della sintomatologia. "Sebbene non stiamo soffrendo nel pronto soccorso, stanno aumentando i ricoveri, specialmente in terapia intensiva. Per questo motivo, le persone devono continuare a rispettare le regole, altrimenti potremmo andare in sofferenza. Le regole valgono anche per i vaccinati, almeno fino a quando non avremo un'immunità di massa".