Contagi post-Natale, il Cotugno: "Lieve aumento ma non c'è stata ondata"

L'ondata di contagi temuta dopo le feste di Natale non c'è stata. "Abbiamo registrato sicuramente un aumento degli accessi - spiega Nicola Matura, responsabile del pronto soccorso dell'Ospedale Cotugno di Napoli - e prevediamo un aumento anche per quanto fatto a Capodanno e per la riapertura delle scuole. Però, si tratta di numeri che possiamo gestire. Non siamo in affanno".

Una ulteriore difficoltà arriva dalla momentanea e parziale chiusura dell'Ospedale del Mare, che ha trasferito gran parte dei pazienti in seguito ai danni causati dalla voragine nel parcheggio: "E' un'emergenza che colpisce tutte le strutture della città, anche perché parliamo di un ospedale grande" il commento di Maturo.