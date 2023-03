Caos al Cardarelli, lavoratori in assembla: "Aprite queste porte"

Era stata annunciata da tempo l'assemblea dei lavoratori dell'ospedale Cardarelli di Napoli ma probabilmente nessuno si aspettava che i toni potessero essere così accesi. Tagli, mancate assunzioni di precari, pronto soccorso perennemente in affanno. Sono questi i temi su cui si basa la protesta di medici ed infermieri punto un malcontento che dura ormai da tempo. Questa mattina era prevista all'assemblea indetta da Cgil, Cisl e Uil. Secondo fonti sindacali, la direzione generale dell'ospedale avrebbe concesso una stanza per le riunioni soltanto ai medici lasciando fuori gli operatori socio sanitari e gli infermieri. Da qui, gli animi si sono surriscaldati, come è possibile vedere in questo video.