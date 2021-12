Ospedale Cardarelli, il pronto soccorso riapre a tutti

E' durato poche ore il provvedimento della direzione dell'Ospedale Cardarelli che chiudeva le pronte del pronto soccorso ai pazienti che non fossero in condizioni gravi. L'accesso alla zona di emergenza, fa sapere la direzione sanitaria, è tornato regolare.

A monte della decisione di una parziale chiusura del Pronto soccorso c'era la necessità di riconvertire i posti dell'Obi in posti destinati ai contagiati Covid. Per fare questo, è stato necessario ridurre l'enorme flusso di utenti che si recano al Cardarelli e, soprattutto, liberare lo spazio da barelle e letti tecnici. La comunicazione era stata inoltrata anche al 118 visto che l'Ospedale resta il punto di riferimento principale anche per le ambulanze.

Terminate le operazioni, il pronto socorso è tornato a funzionare regolarmente. Come le altre strutture della regione, anche il Cardarelli si prepara ad affrontare la nuova ondata di contagi Covid.