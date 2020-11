Cardarelli, nuovo ospedale da campo per l'emergenza Covid: sarà pronto in 24 ore

Stamane è stato sgomberato il parcheggio del Cardarelli attiguo al Dipartimento Emergenza e Accettazione. Sul posto sta per essere allestito, con i primi lavori già in corso, un ospedale da campo.

La struttura, in fase di allestimento da parte della Croce rossa, servirà ad affrontare la carenza di posti letto dovuto all'acuirsi dell'emergenza Covid-19. Si tratta di una serie di tende modulari - per un totale di 20 nuovi posti letto - che dovrebbero essere pronte in 24 ore.

Prosegue quindi il lavoro dell'Unità di crisi volto da un lato all'attivazione di nuovi posti letto, dall'altro all'allestimento di veri e propri ospedali da campo. Questi saranno composti da tende riscaldate e adatte all'uso ospedaliero. Quella del Cardarelli in corso di allestimento, è una delle sei tensostrutture modulari che verranno montate all'esterno dei nosocomi campani. Le altre andranno a Pozzuoli (Asl Napoli 2), all'Ospedale del mare, al San Giovanni Bosco, al San Leonardo di Castellammare e al Ruggi di Salerno.

Più posti letto, la risposta all'emergenza

Covid Center, Verdoliva: "Stiamo aumentando i posti letto. De Magistris? Ha tutti i dati"

„Anche nel Covid Center di Ponticelli si è al lavoro per ampliare i posti letto. "Abbiamo recuperato 40 posti già pieni nell’area desurgery e 8 posti di subintensiva - ha dichiarato il direttore dell'Asl Napoli 1 Centro pochi giorni fa - La terapia intensiva delle strutture modulari passa da 6 a 16 posti e speriamo dalla prossima settimana di avere il personale sufficiente per portarla a 32, anche se la nostra speranza è di non utilizzarli”.

Ma non solo all'Ospedale del Mare e al Cardarelli ci sono lavori in corso. Ieri il Primo Policlinico ha fatto sapere che presto saranno disponibili 100 nuovi posti letto Covid con la riconversione di due padiglioni, e lo stesso Monaldi è diventato "semi Covid Center".