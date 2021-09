Covid, sospesi nell'ospedale di Boscotrecase due non vaccinati: a casa senza stipendio

Sono i primi due provvedimenti che scattano per i 130 dipendenti no vax dell'Asl Na 3

Due non vaccinati individuati nell'ospedale di Boscotrecase, si tratta di un amministrativo e di un infermiere. Resteranno a casa senza stipendio finchè non procederanno alla vaccinazione.

Sono i primi due provvedimenti che scattano per i 130 dipendenti no vax dell'Asl Na 3. "E' criminoso avere persone del genere all'interno di un ospedale dove ci sono tanti casi di Covid. Già da questa settimana le persone individuate saranno sollevate dal loro incarico", è la ha dichiarazione deò direttore Savio Marziani, che gestisce l'ospedale vesuviano.

Verifiche continue

Sarà controllata la posizione di altri 170 dipendenti che hanno ottenuto il certificato per aver contratto il Covid o per altri problemi di salute, ma che non si sono ancora sottoposti al vaccino anti Covid.