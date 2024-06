L'Orto Botanico chiude il pomeriggio, Muscarà: "Ma i verdi non amministravano questa città?”

“Ho appreso la notizia che il Real Orto Botanico chiude il pomeriggio, una notizia veramente assurda nella città amministrata anche dai Verdi", ha dichiarato in una nota la consigliera Muscarà.

"Lunedì, mercoledì e venerdì sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 14:00, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00. L'ingresso sarà consentito fino a 30 minuti prima dell'orario di chiusura. Io non capisco come mai questa amministrazione sia contro il ‘verde’ cittadino; non capisco come mai debba essere la sottoscritta che non fa parte di partiti comunali ambientalisti, a denunciare queste anormalità: abbiamo un Parco Mascagna chiuso e l’orto botanico che chiude nel pomeriggio. Si sa che alberi e boschi sono una vera ‘aria condizionata naturale’, e chi non ha la possibilità di averla a casa tutto il giorno (tra l’altro inquinando), potrebbe farlo nel fresco del verde cittadino, che purtroppo non abbiamo più per scelte scellerate delle amministrazioni. Dove sono i Verdi ed i movimenti ambientalisti? Stiamo smantellando un ecosistema. Ci lamentiamo del cambiamento climatico, ed anziché provare a piantare alberi in tutta la città continuiamo a distruggerli, e ‘permettiamo’ incendi senza avere soccorsi veloci e senza fare prevenzione", conclude Muscarà.