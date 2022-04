La Luiss chiude l’Osservatorio di Orsini: doccia fredda per il docente napoletano

La Luiss non rinnova ad Alessandro Orsini la direzione dell’Osservatorio internazionale. A riportarlo sono fonti dell’ateneo romano. A rischio secondo quanto trapela l’intero osservatorio fondato dal professore napoletano.

La decisione arriva dopo le numerose polemiche per le esternazioni ritenute troppo vicine a Putin da parte di Orsini, che resterà comunque per il momento professore associato nel dipartimento di Scienze politiche dell'Università romana. "L’accordo di collaborazione con Eni per l’Osservatorio sulla sicurezza internazionale, affidato dall’ateneo al professor Alessandro Orsini, è giunto a scadenza da circa due mesi e non sarà rinnovato. Per questa ragione, i canali di comunicazione dell’Osservatorio, incluso il sito internet, “Sicurezza internazionale”, da oggi non sono più attivi", recita la nota ufficiale.

L'ultima esternazione di Orsini sul fatto che Hitler quando invase la Polonia non aveva intenzione di scatenare la seconda guerra mondiale ha destato molte polemiche nei giorni scorsi.