Omicidio Ornella Pinto, Uil ferma le sue attività per ricordarla

"Cinque minuti di silenzio, cinque minuti senza parole, perché davanti alla barbarie e alla brutale violenza subite da una donna, vittima dell'ennesimo femmincidio, le parole ammutoliscono ed il silenzio grida forte la volontà di avere giustizia per Ornella e per tutte le donne ammazzate crudelmente dal marito, dal compagno o da chi diceva di amarle". È così che la Uil Campania annuncia, per domani giovedì 18 marzo a mezzogiorno in punto, lo stop alle proprie attività per 5 minuti in ricordo di Ornella Pinto assassinata con 13 coltellate dal compagno.

Si fermeranno gli uffici delle categorie, delle camere sindacali provinciali, dei Caf e patronati, che resteranno in silenzio per ricordare Ornella.

"I nostri cinque minuti di silenzio sono un momento di lutto e di denuncia affinché tutto questo non riaccada più. Questo silenzio è un grido di allarme e di dolore che rinnova il nostro impegno nel combattere l'odioso fenomeno del femminicidio", si legge in una nota del sindacato.

La Uil Campania insieme all'Api, Associazione delle piccole e medie imprese, ha istituito un fondo per sostenere la famiglia Pinto in questo tragico momento.