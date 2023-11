Omicidio Ornella Pinto: la Procura chiede la conferma dell'ergastolo per Iacomino

Il sostituto procuratore di Napoli Luigi Musto ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello di Napoli la conferma dell'ergastolo per Pinotto Iacomino che, il 13 marzo del 2021, uccise a coltellate l'ex compagna Ornella Pinto, 40 anni. Iacomino, nel maggio del 2022, venne condannato in primo grado all'ergastolo. Ieri è arrivata la richiesta che la sentenza di primo grado venga confermata.

Uccisa con 13 coltellate

Era l'alba del 13 marzo del 2021 quando Iacomino, ex compagno e convivente di Ornella Pinto si introdusse nella casa in cui aveva vissuto, nel quartiere San Carlo all'Arena, con l'insegnante 40enne. Iacomino sorprese la donna nel sonno colpendola con ben 13 coltellate, mentre in casa era presente anche il figlio di soli 4 anni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Ornella avrebbe a più riprese manifestato la volontà di lasciare il compagno, scatenando la sua furia omicida. In primo grado il giudice tenne conto anche di alcune aggravanti: la premeditazione, la crudeltà e la convivenza tra la vittima e il suo assassino.

"Nessuno restituirà Ornella alla famiglia"

In merito alla richiesta della Procura è intervenuto anche il deputato Franceco Emilio Borrelli. "Nulla restituirà Ornella alla sua famiglia ma almeno che ci sia giustizia e pace per tutte le persone che questo assassino ha fatto soffrire. Conosco la famiglia Pinto da tanto tempo e la loro indicibile sofferenza la stanno portando avanti con enorme dignità e silenzio. Loro l'ergastolo l'hanno iniziato il giorno stesso in cui è stata uccisa Ornella, adesso è giusto che chi ha causato tanto dolore paghi con il massimo della pena", ha detto.