Divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni: l'ordinanza nel napoletano

Divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni dal 28 ottobre al 16 novembre (salvo proroga) se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto.

Questo l'oggetto dell'ordinanza numero 77 del Comune di Striano a firma del sindaco Antonio Del Giudice.

La decisione, si legge nell'ordinanza, è stata presa "a tutela della pubblica e privata incolumità" in considerazione del fatto che "in conseguenza della chiusura delle scuole, gruppi di minori si riversano in strade e piazze, creando assembramenti e pericolo di incontrollata ulteriore diffusione del virus".