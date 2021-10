Divieto di circolazione per le auto inquinanti, 900 le multe totali dall'istituzione dell'ordinanza

2120 veicoli controllati di cui 164 multati per aver infranto l'Ordinanza anti smog e 734 sanzionati per la violazione di altre norme previste dal Codice della Strada.

E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Napoli nei primi giorni di attuazione del divieto di circolazione stabilito con Ordinanza Sindacale per i veicoli maggiormente inquinanti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, su tutto il territorio cittadino. 57 invece le vetture rimosse durante il trascorso fine settimana che ha visto gli Agenti della Polizia Locale operativi in tutte le zone della movida, per contrastare i fenomeni delle doppie file e della sosta selvaggia.